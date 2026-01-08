Serie A-J19 : Encore des points perdus par Milan à domicile

Lors de la 19e journée de Serie A ce jeudi 8 janvier 2026, l’AC Milan et le Genoa se sont séparés sur un match nul riche en rebondissements (1-1) au stade San Siro. Les visiteurs ont surpris les Rossoneri en première période grâce à une ouverture du score de Lorenzo Colombo (28e), profitant de l’apathie milanaise pour mener une grande partie de la rencontre.

Ce n’est qu’au bout du temps additionnel que Rafael Leão a sauvé son équipe d’un coup de tête rageur sur corner (90e+2). Le scénario a failli virer au cauchemar pour Milan quelques instants plus tard lorsque le Genoa a obtenu un penalty à la 99e minute, mais Nicolae Stanciu a envoyé son tir au-dessus de la barre transversale, scellant ce partage des points qui laisse Milan à trois longueurs de l’Inter au classement.