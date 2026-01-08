Serie A-J19 : Encore des points perdus par Milan à domicile

08-01-2026

Lors de la 19e journée de Serie A ce jeudi 8 janvier 2026, l’AC Milan et le Genoa se sont séparés sur un match nul riche en rebondissements (1-1) au stade San Siro. Les visiteurs ont surpris les Rossoneri en première période grâce à une ouverture du score de Lorenzo Colombo (28e), profitant de l’apathie milanaise pour mener une grande partie de la rencontre.

Ce n’est qu’au bout du temps additionnel que Rafael Leão a sauvé son équipe d’un coup de tête rageur sur corner (90e+2). Le scénario a failli virer au cauchemar pour Milan quelques instants plus tard lorsque le Genoa a obtenu un penalty à la 99e minute, mais Nicolae Stanciu a envoyé son tir au-dessus de la barre transversale, scellant ce partage des points qui laisse Milan à trois longueurs de l’Inter au classement.

Fil d'actualités

CAN 2025 : Le Sénégal élimine le Mali

09-01-2026

Equipe de Tunisie : Chaâbeni sur la short list

09-01-2026

Ligue 1 : Reprise de la compétition et des protestations

09-01-2026

Serie A-J19 : Encore des points perdus par Milan à domicile

08-01-2026

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

Lire aussi

High-tech « Smart infrastructures in the A.I era » : Qu
Économie Location immobilière : Loyers en hausse et quarti
Économie Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une di
Société SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le

Fil d'actualités

CAN 2025 : Le Sénégal élimine le Mali

09-01-2026

Equipe de Tunisie : Chaâbeni sur la short list

09-01-2026

Ligue 1 : Reprise de la compétition et des protestations

09-01-2026

Serie A-J19 : Encore des points perdus par Milan à domicile

08-01-2026

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA redéfinit les

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convoités au pre

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025