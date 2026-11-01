Sponsoring au Mondial 2026 : un pactole estimé entre 1,7 et 2,2 milliards de dollars pour la FIFA

Selon un récent rapport publié par le cabinet de recherche SponsorUnited, les partenaires commerciaux de la FIFA ont investi entre 1,7 et 2,2 milliards de dollars uniquement pour les droits de parrainage directement liés à la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord.

Ces estimations reposent sur un modèle d’évaluation exclusif développé par l’entreprise. Elles ne prennent pas en compte les dépenses publicitaires des marques en matière de droits médiatiques ou d’hospitalité, et ne reflètent pas non plus les valeurs contractuelles officielles divulguées pour ces accords.

De son côté, la FIFA avait anticipé dans son budget la coquette somme de 2,85 milliards de dollars de recettes issues des droits marketing pour le cycle quadriennal 2023-2026. Il convient toutefois de rappeler que ce montant englobe l’ensemble des tournois organisés par la fédération internationale, et non le seul Mondial masculin.

Parmi les enseignes les plus en vue associées à ces contrats de sponsoring d’envergure, on retrouve des géants mondiaux tels qu’Aramco, Bank of America, Coca-Cola, Hyundai-Kia, McDonald’s, Qatar Airways, Visa, ainsi que le Fonds d’investissement public saoudien (PIF).

Au total, l’étude s’est penchée sur trente-cinq entreprises, révélant un engagement financier moyen oscillant entre 49 et 63 millions de dollars par marque. Ces chiffres témoignent de l’attractivité intacte et de la puissance économique monumentale du sport roi sur la scène internationale.

Quel aspect de ces retombées économiques vous surprend le plus ?