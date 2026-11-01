CL-AFR : Le Zamalek recevra le Club Africain au stade du Caire

Les autorités égyptiennes ont répondu favorablement à la demande du Zamalek concernant l’organisation de son match face au Club Africain.

Le club cairote avait sollicité le report des travaux programmés sur la pelouse du stade international du Caire afin de pouvoir accueillir la formation tunisienne dans cette enceinte à l’occasion de la première journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions africaine.

La demande a finalement été acceptée et la rencontre entre les deux équipes a été fixée au 28 novembre prochain au stade du Caire.