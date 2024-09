Signature d’un accord de financement pour moderniser le l’Office national de la Protection civile

Le mardi 24 septembre 2024, M. Samir Abdelhafidh, ministre de l’Économie et de la Planification, et Mme Cécile Couprie, directrice de l’Agence française de développement pour l’Afrique du Nord, ont signé un accord de financement de 50 millions d’euros, soit environ 169 millions de dinars, destiné à soutenir le projet de modernisation du Bureau national de la protection civile.

Ce projet de modernisation revêt une importance stratégique pour améliorer la direction, l’organisation et la gestion des opérations au sein de l’Office. Il comprend la construction d’un nouveau siège et l’établissement d’un nouveau système de gestion des alertes et des interventions. De plus, il vise à renforcer la préparation et la capacité de réponse aux catastrophes naturelles majeures en élargissant la présence des unités spécialisées de protection civile dans les différentes régions.

Le projet prévoit également le développement des compétences et des capacités du personnel à travers des programmes de formation pratiques, avec l’aménagement et l’amélioration d’un centre de formation de base et avancée situé dans la région de Zriba.

Enfin, une aide technique de 1,5 million d’euros sera allouée au projet sous forme de don.

Gnetnews