Sonia Dahmani déférée devant la Chambre criminelle pour diffusion de fausses informations

La neuvième Chambre d’accusation près la Cour d’appel de Tunis a ordonné ce jour le déferrement de l’avocate Sonia Dahmani, actuellement en état d’arrestation, devant la Chambre criminelle du Tribunal de première instance de Tunis. Cette décision fait suite à une plainte déposée par le Comité général des prisons et de la rééducation concernant les déclarations de Mme Dahmani sur les conditions des établissements pénitentiaires en Tunisie.

L’avocate est accusée d’avoir utilisé les réseaux de communication pour « produire et diffuser de fausses informations » et « attribuer des faits non réels à autrui dans le but de porter atteinte à la sécurité publique ».

