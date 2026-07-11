Stade Tunisien : Voici la composition du nouveau staff technique

11-07-2026

Le Stade tunisien a dévoilé, ce samedi, la composition de son nouveau staff technique qui dirigera l’équipe séniors de football lors de la prochaine saison 2026-2027 :

Entraîneur en chef : Tozé Marreco (Portugal)

Premier entraîneur-assistant : Rui Pedro (Portugal) 

Second entraîneur-assistant : Hugo Seco (Portugal)

Entraîneur des gardiens : Amine Ksiksi

Préparateur physique : Lotfi Marzouk

Préparateur physique-adjoint : Slim Ben Marzouk

Analyste vidéo : Anis Bahri

Analyste vidéo-adjoint : Nabil Baraketi

Directeur sportif : Jamel Limam

Directeur sportif-adjoint : Dhaker Jelassi

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