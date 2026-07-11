Stade Tunisien : Voici la composition du nouveau staff technique
11-07-2026
Le Stade tunisien a dévoilé, ce samedi, la composition de son nouveau staff technique qui dirigera l’équipe séniors de football lors de la prochaine saison 2026-2027 :
Entraîneur en chef : Tozé Marreco (Portugal)
Premier entraîneur-assistant : Rui Pedro (Portugal)
Second entraîneur-assistant : Hugo Seco (Portugal)
Entraîneur des gardiens : Amine Ksiksi
Préparateur physique : Lotfi Marzouk
Préparateur physique-adjoint : Slim Ben Marzouk
Analyste vidéo : Anis Bahri
Analyste vidéo-adjoint : Nabil Baraketi
Directeur sportif : Jamel Limam
Directeur sportif-adjoint : Dhaker Jelassi