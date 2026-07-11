Mondial 2026 : Bellingham propulse l’Angleterre

Au terme d’un quart de finale particulièrement indécis au Hard Rock Stadium de Miami, l’Angleterre s’est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026 en s’imposant face à la Norvège après prolongation (2-1).

Ce sont pourtant les Scandinaves qui ont frappé les premiers grâce à un superbe missile d’Andreas Schjelderup à la 36e minute, punissant le manque d’efficacité initial des hommes de Thomas Tuchel.

Juste avant la pause, l’incontournable Jude Bellingham a remis les deux nations à égalité (45e+2) à la suite d’un service d’Anthony Gordon, avant qu’un but ne soit logiquement refusé à Harry Kane pour hors-jeu. La seconde période a été marquée par une tension extrême et des occasions majeures, notamment un but norvégien annulé par le VAR pour une faute d’Erling Haaland ainsi qu’un coup de tête de Kristoffer Ajer qui a fracassé la barre transversale.

0Incapables de se départager après 90 minutes, les deux équipes ont basculé en prolongation, où Bellingham a de nouveau endossé son costume de sauveur en profitant d’un ballon mal repoussé par le gardien Ørjan Nyland sur une frappe de Morgan Rogers (93e) pour s’offrir un doublé historique et propulser les Three Lions dans le dernier carré.