Huile d’olive : les exportations tunisiennes bondissent de 49% au premier semestre 2026

Les exportations tunisiennes d’huile d’olive ont généré 3 643 millions de dinars de recettes au cours du premier semestre 2026, soit une hausse de 49,2% par rapport à la même période de 2025, selon l’Observatoire national de l’agriculture.

En volume, les exportations ont progressé de 63,9%, atteignant 295 400 tonnes, dont 12 500 tonnes d’huile conditionnée.

Le segment biologique confirme également sa montée en puissance, avec 37 900 tonnes exportées ayant généré 497 millions de dinars de recettes sur la même période.