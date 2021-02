Tarek Dhiab : « Prestation décevante et choix discutables »

L’ancien international, Tarek Dhiab, s’est montré déçu, au micro de Bein Sports, après la victoire acquise dans la douleur par l’Espérance Sportive de Tunis face à Teungueth FC, lors de la première journée de la ligue des champions : « Il faut que Mouîne Chaâbani trouve la solution et aligne les joueurs qui méritent d’être titularisés. L’équipe a enregistré des renforts de taille. C’est au staff de bien gérer. La prestation d’aujourd’hui est décevante et les joueurs étaient mauvais physiquement et techniquement. En première période, le manque de rythme a facilité la tâche de l’adversaire ».