Textile-Habillement : La balance commerciale perd 4,2 points en 2021

Selon des statistiques publiées par le centre technique du textile (CETTEX), la balance commerciale du secteur Textile-Habillement a enregistré, en 2021, une régression de 4,2 points tout en demeurant excédentaire à 125,2%, contre 129,3%, en 2020.

La valeur des exportations du secteur a atteint 7634 MD en 2021, soit une augmentation de 12,84% et les importations ont atteint 6098 MD, soit une croissance de 16,22%.

S’agissant des exportations de la filière habillement, elles ont enregistré une hausse de 15,73 % en DT et de +11,35% en poids, alors que celles de la filière textile ont baissé de 0,11% en DT et cru de 30,39% en poids, par rapport à 2020.

Concernant les exportations de la filière habillement, les vêtements en chaîne et trame ont cru de 17,17% en DT et +12,48% en tonnes, les vêtements en maille ont progressé de 11,41% en DT et de 7,84% en tonnes, détaille le CETTEX.

Gnetnews