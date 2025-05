Huile d’olive : Forte hausse des exportations tunisiennes en volume, mais chute des recettes au premier trimestre 2025

Les exportations tunisiennes d’huile d’olive ont enregistré une nette progression en volume au premier trimestre 2025, atteignant 115,2 mille tonnes contre 62,2 mille tonnes à la même période de 2024, selon les dernières données publiées par l’Office national de l’huile (ONH). Cette hausse représente une croissance remarquable de 85,3 % en un an.

Cependant, cette performance ne s’est pas traduite par une augmentation des recettes. Bien au contraire, les revenus générés par les ventes à l’étranger ont reculé de 15,6 %, passant de 1,71 milliard de dinars à 1,44 milliard de dinars sur la même période. En cause : une chute importante des prix sur le marché international.

En mars 2025, le prix moyen de la tonne d’huile d’olive tunisienne exportée s’élevait à 12.521 dinars, contre 27.494 dinars un an plus tôt. Le Fonds monétaire international (FMI) a, de son côté, souligné que le prix moyen mondial de la tonne d’huile d’olive extra vierge a chuté de 43,5 % en un an, atteignant 5.603 dollars en mars 2025, après un pic de 10.281 dollars en janvier 2024. Une tendance baissière qui devrait se poursuivre tout au long de l’année.

Cette baisse des prix est principalement attribuée à l’amélioration attendue des récoltes dans plusieurs pays producteurs majeurs, notamment en Espagne, où une hausse de 52 % de la production est anticipée. À l’échelle mondiale, la production pour la saison 2024/2025 est estimée à 3,1 millions de tonnes, contre 2,5 millions lors de la campagne précédente.

S’agissant de la structure des exportations tunisiennes, l’huile d’olive en vrac reste prédominante, représentant 90,6 % des quantités exportées. En revanche, la part de l’huile conditionnée a légèrement reculé, passant de 10,8 % à 9,4 % sur un an.

