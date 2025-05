Hausse généralisée des prix des fruits, légumes et poissons en avril au marché de gros de Bir El Kassaa

Les prix des produits frais continuent de grimper sur les étals du marché de gros de Bir El Kassaa. Selon les données publiées ce jeudi par l’Observatoire National de l’Agriculture (Onagri), relevant du ministère de l’Agriculture, les prix des fruits, légumes et poissons ont connu une hausse notable en avril 2025, comparée à la même période en 2024.

Parmi les hausses les plus marquées du côté des fruits, les oranges ont vu leur prix bondir de 53% à 134% selon les variétés, atteignant entre 1561 et 3323 millimes. Les pommes affichent une hausse de 64% (3692 millimes), les fraises de 12% (4129 millimes), et les dattes de 5% (6926 millimes). Les citrons, quant à eux, ont augmenté de 36% pour atteindre 1000 millimes.

Côté légumes, la flambée est également au rendez-vous. L’artichaut violet a vu son prix croître de 74% (2290 millimes), suivi par les pommes de terre (+71%, à 1741 millimes), les courgettes (+67%, à 2149 millimes), le fenouil (+59%, à 1125 millimes) et l’oignon (+41%, à 1480 millimes). Seules exceptions : la tomate et le concombre, dont les prix ont baissé respectivement de 29% (1406 millimes) et 15% (1865 millimes).

Le secteur halieutique n’échappe pas à cette tendance. La majorité des espèces de poissons ont vu leurs prix augmenter, à l’exception notable de la sardine, dont le prix a chuté de 31% pour s’établir à 4509 millimes. En revanche, les prix du merlan (19220 millimes) et du pageot (3760 millimes) ont grimpé de 5%, ceux du chinchard de 8% (4182 millimes) et du mulet de 14% (11994 millimes). Le rouget (+21%, à 28990 millimes), le poulpe (+23%, à 30214 millimes) et la bonite (+58%, à 17724 millimes) complètent cette série de hausses.

Gnetnews