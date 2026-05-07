Tourisme à Bizerte : Sofiane Tekaya préside un conseil régional axé sur l’investissement et le développement

Projets bloqués, village artisanal de Sejnane, capacité d’hébergement et diversification de l’offre, le gouvernorat de Bizerte au cœur d’une feuille de route ambitieuse.

Le Conseil régional du tourisme de la wilaya de Bizerte s’est tenu ce mercredi au siège de la wilaya, sous la présidence de Soufiane Tekaya, ministre du Tourisme, en présence du gouverneur Salem Ben Yaâkoub, des représentants des conseils élus, des autorités régionales, locales et sécuritaires, ainsi que des cadres du ministère, des directeurs généraux des établissements sous tutelle et des représentants des structures professionnelles.

Relancer l’investissement, débloquer les projets

La session a été consacrée à l’examen des résultats de l’activité touristique régionale et aux programmes de travail pour la période à venir. Les priorités identifiées portent sur l’accélération du rythme de l’investissement, le déblocage des projets en souffrance et le traitement des obstacles structurels qui freinent le développement du secteur, en vue de leur réintégration dans le circuit économique.

Le ministre a réaffirmé que l’action gouvernementale s’inscrit en pleine cohérence avec les orientations nationales et les recommandations du président de la République, notamment en matière de renforcement de la dimension régionale et locale dans les programmes de développement, à travers des approches pragmatiques fondées sur la simplification des procédures et l’accélération de la réalisation des projets.

Le village artisanal de Sejnane prend forme

Dans le cadre du suivi des résultats de la visite présidentielle à la délégation de Sejnane, le ministre a annoncé qu’une parcelle foncière a été affectée à la création d’un village artisanal, en coordination avec le ministère de l’Agriculture, celui des Domaines de l’État et le gouvernorat de Bizerte. Dix kiosques modèles seront réalisés au bénéfice de trente artisanes de Sejnane, dans le cadre d’un programme d’insertion économique et de valorisation du produit local. La rénovation du couloir d’exposition de la délégation régionale des industries traditionnelles de Bizerte a par ailleurs été achevée.

Sofiane Tekaya a également annoncé l’activation imminente de la Commission nationale d’examen des demandes d’investissement dans le secteur touristique, afin d’accélérer le traitement des dossiers en attente, et a programmé des visites de terrain à Bizerte dans la semaine à venir.

Bizerte, destination de tourisme intérieur à valoriser

Le ministre a souligné que Bizerte constitue une destination de choix pour le tourisme intérieur, ce qui impose de renforcer la capacité d’hébergement et d’enrichir l’offre touristique, en parallèle du développement des programmes d’animation.

Pour sa part, le gouverneur Salem Ben Yaâkoub a insisté sur la nécessité de valoriser les atouts naturels, culturels et historiques de la région afin d’en faire une destination incontournable sur la carte touristique nationale et internationale. Il a plaidé pour le développement de nouvelles formes de tourisme dans les délégations intérieures, notamment l’écotourisme, le tourisme rural, le tourisme d’aventure et le tourisme culturel, en phase avec les tendances mondiales vers un tourisme durable et responsable.