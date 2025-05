Tourisme : Lancement imminent des JournÃ©es de la Tourisme et de lâ€™Artisanat Ã  Gafsa

Tourisme : Lancement imminent des Journées de la Tourisme et de l’Artisanat à Gafsa

Dans le cadre de la mise en œuvre des orientations du président de la République en faveur d’un développement régional équitable et de la justice sociale, le ministère du Tourisme a tenu ce lundi 12 mai 2025 un point de presse pour annoncer les dernières préparations des « Journées du Tourisme et de l’Artisanat à Gafsa : étude, investissement et promotion », prévues du 16 au 18 mai 2025.

Présentant cette initiative comme une première du genre, le ministre du Tourisme, Sofiene Tekkaya, a souligné qu’elle s’inscrit dans une approche stratégique nationale et participative, visant à dynamiser les régions de l’intérieur, notamment le gouvernorat de Gafsa, en valorisant ses ressources culturelles, naturelles et patrimoniales. L’ambition affichée : faire de Gafsa une véritable destination touristique, et non plus une simple zone de transit.

La décision d’organiser ces journées découle d’une visite ministérielle effectuée à Gafsa le 2 décembre 2024. À cette occasion, une commission régionale placée sous l’autorité du gouverneur a été constituée, réunissant acteurs locaux, société civile et représentants du secteur touristique. Une commission nationale de pilotage, dirigée par le ministère du Tourisme, a également été formée, incluant les cadres du ministère, de l’Office national du tourisme tunisien, de l’Office de l’artisanat, ainsi qu’un panel d’experts.

Le ministre a salué les efforts des jeunes de la région, des associations et de tous les partenaires impliqués dans l’élaboration des contenus et des propositions. Il a aussi annoncé le lancement de nouveaux circuits touristiques, notamment :

-le circuit de la médina ancienne,

-le circuit des grottes et des sites berbères,

-le circuit minier.

Par ailleurs, les préparatifs sont en cours pour la réactivation du train touristique « Le Lézard Rouge ». La ville de Gafsa devrait également être intégrée dans la liste des municipalités à vocation touristique.

Ces journées s’articuleront autour de plusieurs axes :

-la présentation de projets par les jeunes entrepreneurs,

-des ateliers thématiques autour du tourisme, de l’artisanat et de la valorisation du patrimoine,

-une exposition dédiée à la promotion touristique et artisanale,

-des visites de terrain sur les sites archéologiques et touristiques,

-une conférence pour présenter le plan stratégique et les fiches projets prêts à être réalisés.

