Transport aérien : Le ministre du Transport appelle à renforcer la préparation technique et logistique de Tunisair

Le ministre du Transport, Rachid Amri, a présidé mercredi 17 septembre 2025, au siège de Tunisair, une réunion du comité de pilotage du système de gestion de la sécurité, en présence de plusieurs responsables du ministère, de la compagnie nationale et de Tunisair Technics.

Lors de cette séance, le ministre a insisté sur la nécessité d’assurer une préparation technique et logistique optimale afin de garantir le bon déroulement du programme commercial de la saison prochaine et de répondre aux flux touristiques attendus. Il a également souligné l’importance d’élargir la part de marché de Tunisair en renforçant son réseau avec de nouvelles lignes.

M. Amri a mis en avant la nécessité d’une planification anticipée, de la prise de mesures préventives contre les risques et du suivi rigoureux de l’exécution des programmes. Il a demandé l’élaboration, dans un délai de 15 jours, d’un calendrier d’actions couvrant des domaines tels que la maintenance, les opérations aériennes, la qualité et la sécurité, avec la mise en place d’équipes spécialisées pour assurer leur mise en œuvre progressive.

Le ministre a aussi appelé à une gestion rationnelle des ressources financières, logistiques et humaines, en fonction des priorités, afin d’améliorer la disponibilité de la flotte. Il a insisté sur l’importance de la coordination et de la transparence entre les différentes structures du groupe Tunisair pour un diagnostic objectif et une prise de décision efficace.

Enfin, Rachid Amri a rappelé les enjeux de la compétitivité dans le secteur aérien, insistant sur la nécessité de renforcer la qualité des services et la sécurité, d’éviter la répétition des défaillances et d’intervenir rapidement en cas de problème. Il a salué l’expertise tunisienne dans le domaine aéronautique et les atouts de la compagnie nationale, appelant à une meilleure valorisation de ces ressources pour permettre à Tunisair de surmonter ses difficultés et de retrouver son rayonnement.

Gnetnews