Tunis : démantèlement d’un réseau de trafic de drogue à Lafayette, deux arrestations

Les forces de sécurité du district de Bab Bhar ont interpellé deux individus soupçonnés de commercialisation de stupéfiants, après une opération ciblée menée en coordination avec le parquet de Tunis 1.

Les unités sécuritaires du district de la sûreté nationale de Bab Bhar ont mis fin aux activités d’un réseau de trafic de drogue opérant dans la capitale, procédant à l’arrestation de deux individus dans le cadre de la lutte contre ce phénomène, particulièrement préoccupant en milieu juvénile.

Une surveillance minutieuse avant le coup de filet

L’opération est le fruit d’un suivi rigoureux conduit par le chef du poste de police de la rue de Cologne, en étroite coordination avec ses agents et sous la supervision du chef de la région de sûreté de Bab Bhar. Le pistage méthodique des mouvements suspects a permis d’identifier les deux mis en cause et de localiser leur point de repli.

Descente à Lafayette, saisies significatives

Après coordination avec le parquet près le tribunal de première instance de Tunis 1 et obtention des autorisations judiciaires requises, les forces de l’ordre ont effectué une descente dans un appartement du quartier de Lafayette. Les deux individus ont été interpellés sur place. La perquisition a donné lieu à la saisie de 25 morceaux de cannabis conditionnés pour la vente, ainsi que de 21 capsules de « zatla tamra », une substance à forte concentration.

Enquête ouverte, présentation devant la justice en cours

Le parquet de Tunis 1 a ordonné le placement en garde à vue des suspects et l’ouverture d’une enquête judiciaire pour détention et trafic de stupéfiants. Leur présentation devant la justice reste en attente.