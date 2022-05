Tunisair express préconise deux vols vers Tabarka-Aïn Drahem cet été

Tunisair express, filiale de la compagnie Tunisair, s’est engagé à assurer deux vols intérieurs, pendant l’actuelle saison touristique, entre l’aéroport de Tabarka-Aïn Drahem, et l’aéroport international de Tunis-Carthage, dans les deux sens.

Ces liaisons interviendraient, si les procédures étaient parachevées en vue de redynamiser l’aéroport de Tabarka – Aïn Drahem.

La compagnie ayant pris part, hier lundi, à une séance de travail tenue à l’école de pêche de Tabarka (gouvernorat de Jendouba), consacrée aux préparatifs de la saison touristique, a supposé que ces deux vols aient lieu les vendredi et dimanche, de chaque semaine.

Ces deux liaisons démarreront, éventuellement, le 27 juin de et vers l’aéroport de Tabarka, dont elle a confirmé la promptitude.

L’aéroport Tabarka – Aïn Drahem, créé en 1992 et érigé sur une superficie de 240 hectares, avec une capacité d’accueil dépassant les 250 mille passagers/ an, a vu son activité régresser après 2011 pour des raisons sécuritaires, politiques et sociales.

Gnetnews