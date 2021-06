Tunisie : 12 secteurs concernÃ©s par les indemnitÃ©s exceptionnelles, inscription Ã  partir de ce lundi 14 juin (ministÃ¨re)

Tunisie : 12 secteurs concernés par les indemnités exceptionnelles, inscription à partir de ce lundi 14 juin (ministère)

Le ministère des Affaires sociales indique que l’inscription pour l’obtention des aides exceptionnelles estimées à 200 dinars, démarre ce lundi 14 juin jusqu’au juillet 18 juillet 2021 via la plateforme : helpentreprise.social.tn.

Ces indemnités sont destinées aux secteurs économiques les plus touchés par les répercussions de la propagation du Covid-19, et du confinement décrété du 09 au 16 Mai 2021.

Cette assistance financière concerne ceux qui travaillent à leur propre compte et leurs employés, ainsi que les agents des entreprises les plus touchées et qui appartiennent à douze secteurs d’activités :

*Restaurants non-classés

*Prêt-à-porter

*Cafés, et buvettes

*Chaussures

*Marchands exposant dans les marchés municipaux

*Coiffeur et esthétique, hommes et femmes

*Vente des vêtements usagers

*Bain-maures et douches publiques

*Vente des cadeaux et jouets

*Espace de loisirs pour enfants

*Salles des fêtes

*Photographes

