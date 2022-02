Tunisie : 37 candidats au nouveau bureau exÃ©cutif de l’UGTT, dont Taboubi, Tahri…

Tunisie : 37 candidats au nouveau bureau exécutif de l’UGTT, dont Taboubi, Tahri…

Les préparatifs du 25ème congrès de l’UGTT, dont les travaux démarreront le 16 février à Sfax, pour se poursuivre pendant trois jours, jusqu’au 18 du même mois, vont bon train.

Selon Echaâbnews, l’organe syndical, quelque 37 membres et dirigeants de la centrale syndicale de tous les secteurs et régions se sont portés candidats au bureau exécutif, dont des figures de proue du bureau sortant : Le secrétaire Général, Noureddine Taboubi, Sami Tahri, Samir Cheffi, Hfaïdh Hfaïdh, Moneêm Amira et d’autres.

Onze personnes se sont portées candidates à la commission nationale du règlement intérieur. Alors que quatorze candidatures ont été également posées pour la commission nationale de contrôle financier.

Pour rappel, le tribunal de première instance de Tunis avait rejeté le 08 février dernier le recours intenté par des syndicalistes, demandant l’arrêt des travaux du congrès électif extraordinaire de l’UGTT.

Les travaux des assises syndicales ont été, ainsi, maintenus à leur date.

Gnetnews