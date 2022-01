Tunisie : 42,8 millions, stock de régulation du lait frais stérilisé (Arrêté interministériel)

Le stock de régulation du lait frais stérilisé a atteint 42,8 millions de litres pour l’année 2020. La période de haute lactation s’est étalée du 1er mars 2020 au 31 août 2020, indique un arrêté conjoint paru dans la dernière édition du Journal Officiel.

En vertu de cet arrêté signé par quatre ministres (ceux de l’industrie, des mines et de l’énergie ; des finances ; du commerce et du développement des exportations et de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 21 décembre 2021), fixant le stock de régulation du lait frais stérilisé et de la période de haute lactation pour l’année 2020, la période de bénéfice des centrales laitières de la prime de stockage du lait frais stérilisé pour l’année 2020 est fixée du 1er mars 2020 au 28 février 2021.

Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures et contraires au présent arrêté et notamment l’arrêté ministériel du 11 août 2020, fixant le stock de régulation du lait frais stérilisé et de la période de haute lactation pour l’année 2020 et la période de bénéfice des centrales laitières de la prime de stockage pour l’année 2020.

Gnetnews