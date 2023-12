Tunisie : 62 mille carnets de soins gratuits indûment accordés retirés (ministre)

Le ministre des Affaires sociales, Malek Zahi, a révélé ce mardi 26 décembre, à Hammamet, que le ministère a retiré 62 mille carnets de soins gratuits (carnets blancs), accordés, indûment, dans le cadre de la lutte contre la corruption au sein de l’administration.

Dans une déclaration à la TAP, en marge des travaux de la 2ème conférence régionale, (gouvernorats de Nabeul, Tunis, Ben Arous, Ariana, la Manouba et Zaghouan), autour de l’inclusion sociale et économique des personnes en situation précaire, il a indiqué que les opérations d’audit se poursuivent, et des commissions ad hoc procèdent à l’audit des cartes de handicap accordées aux personnes handicapées.

Il a ajouté que le ministère avait opté, dans le cadre de la concrétisation de la justice sociale, pour une nouvelle approche à travers un système de vérification, lors de l’octroi des incitations sociales.

S’agissant du carnet de soins gratuits « carnet blanc », ou carnet de soins à tarifs réduits, « carnet jaune », il a indiqué que le ministère a développé, dans le cadre de la digitalisation, une nouvelle carte « carte d’Amen social », en a distribué 500 mille, comportant l’ensemble des données du bénéficiaire.

