Tunisie : Ahmed Hachani reÃ§u par Abdelmajid Tebboune au terme de sa visite en AlgÃ©rie

Tunisie : Ahmed Hachani reçu par Abdelmajid Tebboune au terme de sa visite en Algérie

Le président algérien, Abdelmajid Tebboune, a reçu, ce mercredi 04 octobre, le Premier ministre tunisien, Ahmed Hachani, annonce la présidence algérienne dans un communiqué.

Ont assisté à cette rencontre, le Premier ministre, Aymen Ben Abderrahmen, le directeur du cabinet présidentiel, Nadhir Arabaoui, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, le ministre de l’Intérieur, Ibrahim Mourad, ainsi que l’ambassadeur de l’Algérie en Tunisie, côté algérien, selon la même source.

Le ministre de l’Intérieur, Kamel Fekih et le ministre des Affaires étrangères, Nabil Ammar, ont pris part à cette rencontre, côté tunisien.

Le chef du gouvernement achève ce mercredi une visite de deux jours en Algérie, à la tête d’une importante délégation ministérielle, dont le point d’orgue était la tenue de la haute commission mixte entre les deux pays, après six ans et demi de rupture, laquelle était couronnée par la signature de 26 conventions bilatérales, et d’un mémorandum d’entente pour le développement des régions frontalières.

Le Premier ministre algérien a appelé, lors de cette visite, à renforcer la coopération, et à aplanir les difficultés, pour plus de complémentarité et d’intégration entre les deux pays, de manière à atteindre le niveau du partenariat stratégique.

Le volet sécuritaire était présent lors de cette visite, avec l’appel de l’Algérie à la tenue de la première réunion de la commission sécuritaire conjointe, en vue de faire face aux menaces qui pèsent sur la stabilité des deux pays, du fait notamment du fléau de la migration irrégulière qui prend de l’ampleur dans la région.

