Tunisie : Afek décline l’invitation à la réunion de la commission consultative socio-économique

Afek Tounes décline l’invitation à la première réunion de la commission des affaires économiques et sociales, prévue demain, samedi 04 juin, à Dar Dhiaffa à Carthage.

Dans un communiqué paru hier soir, le parti annonce son « refus de participer au dialogue national, au sein de la commission consultative des affaires économique et sociale, étant un dialogue consultatif, formel, et factice, qui est dénué d’un minimum de crédibilité et de légalité ».

Le parti met en garde contre « les conséquences catastrophiques de la crise économique, sociale et politique dans le pays, sur le peuple tunisien ».

« La politique de fuite en avant et l’arrogance de la part de Kaïs Saïed, vont précipiter le pays vers l’inconnu, » avertit Afek.

Le président de l’instance nationale consultative pour une nouvelle république, Sadok Belaïd, avait déclaré hier avoir adressé 40 invitations à cette réunion. Elles se répartissent en dix invitations pour les organisations nationales, dix pour les partis politiques et vingt pour les personnalités nationales, avec une condition sine qua non, soutenir le 25 juillet.

