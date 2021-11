Tunisie : Ahlem Gzara révèle l’admission en réanimation de personnes vaccinées

Ahlem Gzara a annoncé ce lundi 29 novembre que l’ensemble des citoyens ayant reçu une seul dose du vaccin contre le Covid-19, pour avoir contracté le virus, allaient être convoqués pour recevoir une deuxième dose.

Dans un entretien avec Shems, la membre de la commission nationale de vaccination a indiqué que le rendez-vous pour l’administration de la 2ème dose reste ouvert. La personne ayant manqué son rendez-vous, pourrait s’adresser à n’importe quel centre de vaccination permanent pour se faire inoculer sa seconde dose, a-t-elle dit.

S’agissant de la 3ème dose, ou dose de rappel, elle sera administrée après l’expiration de cinq mois à partir de la date du parachèvement de la vaccination.

Dr Gzara a appelé à la nécessité de respecter les mesures de prévention, de porter le masque, de se laver les mains, en continu, tout en aérant la maison en permanence.

L’unique solution pour faire face au Coronavirus est le vaccin et le respect des mesures de prévention, a-t-elle souligné, faisant savoir que les autorités sanitaires visent à vacciner le plus grand nombre de Tunisiens, et à atteindre un taux de vaccination de plus de 80 %.

Elle a révélé que certains sujets vaccinés étaient admis en réanimation, signalant que leur nombre est limité, par rapport à ceux qui ne sont pas vaccinés.

Elle a supposé que le nouveau variant Omicron, identifié en Afrique du Sud, puisse être détecté par l’analyse RT-PCR.

Elle a indiqué que des mesures rigoureuses étaient prises, lors d’une réunion samedi, au ministère de la Santé, pour le suivi de la situation épidémiologique.

Parmi ces dispositions, l’obligation de la vaccination pour tout étranger non-résident souhaitant accéder au territoire national, outre l’obligation d’un test RT-PCR, ne dépassant pas les 48 heures.

Gnetnews