Tunisie – AlgÃ©rie â€“ France : Rencontres dâ€™affaires digitales le 15 Juin

Tunisie – Algérie – France : Rencontres d’affaires digitales le 15 Juin

Les bureaux Business France Afrique du Nord organisent, le 15 juin 2021, en partenariat avec le réseau des Bourses algériennes de sous-traitance et de partenariat, l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII) et Tunisia Automotive Association (TAA), des rencontres d’affaires digitales dans le domaine de la sous-traitance et de la fourniture pour les industries entre les opérateurs de Tunisie, d’Algérie et de France.

Cet événement verra des présentations des activités industrielles en Algérie et Tunisie, des pitchs de présentation des entreprises françaises, et de entretiens B to B en ligne, entre les opérateurs des trois pays.

Lors de cet événement, les professionnels tunisiens intéressés pourront avoir des entretiens avec sept entreprises françaises, ainsi qu’avec des entreprises algériennes adhérentes aux Bourses algériennes de sous-traitance intervenant dans les secteurs de la mécanique, l’automobile, le ferroviaire, la plasturgie, l’électroménager, la maintenance, etc.

D’après Communiqué