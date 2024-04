Tunisie : Annonce du calendrier de l’Ã©lection prÃ©sidentielle Ã  l’issue d’une toute prochaine rÃ©union de l’ISIE

Tunisie : Annonce du calendrier de l’élection présidentielle à l’issue d’une toute prochaine réunion de l’ISIE

La membre de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), Najla Abrougui, a déclaré, que le conseil de l’instance va se réunir les tous prochains jours, et annoncer, à l’issue de cette réunion, lors d’une conférence de presse, le calendrier électoral relatif à la prochaine élection présidentielle, et ce en respect des délais constitutionnels et légaux.

Dans une déclaration à la TAP, elle a indiqué que les déclarations et campagnes mettant en doute le rôle de l’instance et ses prérogatives, en lien avec la fixation de la date de l’élection présidentielle est une tempête dans un verre d’eau, et une polémique prématurée étant donné que l’instance a un mandat général sur les élections et le processus électoral, et est attachée à ce rôle en matière de fixation des dates, d’établissement du calendrier, et de suivi de toutes les procédures relatives au processus électoral pour en garantir la transparence et l’irréprochabilité.

Le Conseil de l’Instance supérieure indépendante pour les élections avait indiqué, lors de sa réunion du 23 avril, que la date officielle de la présidentielle sera fixée avec la parution du décret convoquant les électeurs aux urnes, conformément aux délais légaux, et aux dispositions de l’article 101 de la nouvelle la loi électorale.

Le conseil avait examiné des textes juridiques en vue de les mettre en cohérence avec la constitution et le code électoral, préconisant la nécessité de mettre des garanties réglementaires et techniques, susceptibles d’éviter toute manipulation des parrainages populaires ou parlementaires, et leur falsification, comme cela s’était produit lors des précédentes échéances électorales.

La réunion a, de surcroit, planché sur le projet de calendrier des étapes de l’opération électorale, conformément aux délais prévus dans l’article 90 de la constitution, les articles 102 et 103 de la loi électorale, et l’article 3, paragraphe 5 de la loi organique n’o 23 de l’année 2012, régissant l’Instance électorale.

Gnetnews