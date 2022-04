Tunisie : Après l’échec de la séance de réconciliation, la Grève des distributeurs du carburant maintenue pour les 15 et 16 avril

La fédération générale du pétrole et des produits chimiques a décidé de maintenir la grève de deux jours les vendredi et samedi, 15 et 16 Avril, dans quatre sociétés privées d’hydrocarbures, après l’échec de la séance de réconciliation tenue, hier jeudi, au siège de l’inspection générale du travail.

Dans une déclaration à la TAP, le Secrétaire Général de la fédération, Selouan Semiri, a indiqué qu’ »aucun accord n’a été trouvé pendant la séance de réconciliation, entre la fédération générale du pétrole et des produits chimiques, et les quatre entreprises de carburant pour la majoration salariale au titre de l’année 2021″.

Il a ajouté que les représentants des sociétés privées de distribution des hydrocarbures ont conditionné les majorations salariales, à l’approbation du ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, de l’augmentation de leur marge bénéficiaire au titre de la vente des hydrocarbures.

Bien que le ministère de l’Industrie se soit engagé auprès de ces sociétés à discuter ce sujet dans le cadre de la commission technique qui se tiendra la semaine prochaine, ils se sont attachés à obtenir un engagement direct hier même pour la hausse de la marge des bénéfices.

Il a considéré cette condition comme étant « pétrole contre nourriture », signalant que la grève de deux jours allait démarrer à minuit touchant les sociétés Vivo energy, Total, Ola Energy, et Star oil.

La société nationale de distribution du pétrole (SNDP – Agil) n’est pas concernée par ce débrayage.

Les ministères de l’Industrie et du Commerce avaient décidé hier, jeudi, une augmentation substantielle du prix de l’essence à la pompe, suite à la persistance de la crise mondiale, aux pressions sur le marché de l’énergie et pour garantir une régularité de l’approvisionnement du marché local. Laquelle augmentation a été critiquée, étant au-dessus de ce que prévoit la loi des finances pour l’exercice 2022.