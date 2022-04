Tunisie : Les ministères de l’Industrie et du Commerce annoncent une nouvelle hausse des prix des hydrocarbures à partir de ce jeudi à Zéro heure

Le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie et le ministère du Commerce et du Développement des exportations annoncent une hausse de certains produits pétroliers à compter de ce jeudi 14 Avril 2022 à Zéro heure.

Dans un communiqué conjoint paru dans la nuit de mercredi à jeudi, les parties ministérielles imputent cette hausse, la 3ème du genre de l’année en cours, à la persistance de la crise mondiale, et aux perturbations et dangers survenus sur les marchés de l’énergie, liés à la baisse de l’approvisionnement, et la hausse du coût des produits pétroliers.

Cet « ajustement » vise aussi à assurer l’approvisionnement du marché local, d’une manière régulière :

Essence super sans plomb : 2330 millimes/ litre (+ 120 millimes/ litre)

Gasoil sans souffre : 2010 millimes/ litre (+ 95 millimes/ litre)

Gasoil normal : 1790 millimes/ litre (+85 millimes/ litre)

Essence sans plomb prémium : 2600 millimes/ litre (+240 millimes/litre)

Gasoil sans souffre prémium : 2310 millimes/ litre (+210 millimes).

Les deux ministères affirment que les prix des produits du gaz du pétrole liquéfié (GPL), et du pétrole d’éclairage destiné à la consommation domestique restent inchangés.

Les deux ministères rappellent que les cours du brut ont atteint au cours du premier trimestre de l’année 2022 des niveaux records, dépassant le seuil de 101 dollars/ le baril.

Toute hausse d’un seul dollar/ baril induit des besoins de financement supplémentaires du dispositif des hydrocarbures, de l’électricité et du gaz d’environ 140 millions de dinars/ l’année.

La Tunisie est parmi les pays qui subventionnent les produits énergétiques, moyennant un coût dépassant la moitié du budget alloué aux dépenses d’investissement, soulignent-ils.

A rappeler que la dernière majoration des prix de l’essence à la pompe est survenue le 1er mars dernier, et celle qui l’a précédée le 1er février de cette même année.

Gnetnews