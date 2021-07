Tunisie : ArrivÃ©e dâ€™un hÃ´pital de campagne de 200 lits, Ã  bord de deux avions militaires qataris

Tunisie : Arrivée d’un hôpital de campagne de 200 lits, à bord de deux avions militaires qataris

Deux avions militaires qataris ont atterri ce vendredi 09 juillet 2021 à Tunis, avec à leur bord des aides médicales envoyées par le Qatar à la Tunisie, composée d’un hôpital de campagne d’une capacité de 200 lits, dotés de tous les équipements médicaux, ainsi que de 100 respirateurs, annonce en cette fin de matinée l’ambassade du Qatar dans un communiqué dont une copie est parvenue à Gnetnews.

Le Secrétaire Général du gouvernement, des conseillers de la Kasbah ainsi que l’ambassadeur du Qatar à Tunis, ont été à l’aéroport pour accueillir cette cargaison.

Cet hôpital de campagne est le deuxième du genre de l’Etat du Qatar, le premier a été envoyé en Mai de l’année dernière et était destiné au gouvernorat de Kébili.

Selon la porte-parole du ministère de la Santé, Nissaf Ben Alaya, l’hôpital qatari sera installé à Ben Arous.

Les autorités tunisiennes ont décidé d’intensifier la création des hôpitaux de campagne à travers les différentes régions du pays, dans ce contexte sanitaire critique et difficile, marqué par une forte propagation du virus, et face à l’affluence grandissante des malades vers des établissements hospitaliers saturés et au bord de l’écroulement.

Gnetnews