Tunisie : « La situation est catastrophique », 21 gouvernorats sont concernés par le confinement général (Nissaf Ben Alaya)

La coordinatrice du programme national anti-Covid, Nissaf Ben Alaya, a qualifié la situation épidémique de « catastrophique », étant marquée par « une recrudescence du nombre des cas, en un laps de temps court ».

Dans un entretien accordé hier au JT de 20 d’el-Wataniya, la DG de l’ONMNE a indiqué que cette situation a fait que le dispositif de santé soit incapable de prendre en charge tous les malades qui affluent vers les hôpitaux…le dispositif de Santé est en état d’effondrement total face à la hausse du nombre des patients, et à l’augmentation des besoins en oxygène et des médicaments essentiels, a-t-elle déploré.

Ben Alaya a considéré que la responsabilité de ce qu’il en est advenu aujourd’hui en Tunisie est « collective ». « De nombreuses mesures individuelles et collectives ont été prises …mais l’évaluation sur le terrain a montré qu’elles n’ont pas été respectées ».

Elle a ajouté que 21 gouvernorats sont, aujourd’hui, concernés par le confinement général. « Les attroupements qu’on est en train de voir sont injustifiés », a-t-elle asséné, appelant à éviter les rassemblements pendant les jours de l’Aïd el-Idha. « Il est inacceptable que des familles sont en train de perdre des êtres chers alors qu’on continue avec les mêmes comportements et attitudes », s’est-elle élevée.

La porte-parole du ministère de la Santé a énuméré les mesures prises pour faire face à cette situation, dont la réquisition de l’ensemble des hôpitaux pour les malades Covid+, tout en continuant la prise en charge des cas urgents, l’accélération de la mise en place et de l’entrée en fonction des hôpitaux de campagne, et l’intensification des dépistages précoces pour identifier les malades, les isoler et les prendre en charge…

Nissaf Ben Alaya a, par ailleurs, appelé à la nécessité d’accélérer la campagne de vaccination pour sortir de cette crise… »la vaccination doit être appuyée par l’application des mesures de prévention individuelles et collectives notamment le port du masque et la distanciation…, en recourant à la dissuasion en cas de transgression de ces dispositions », a-t-elle insisté.

Pour rappel, la Tunisie a enregistré au cours des dernières 24 heures, 8 315 nouveaux cas de contamination par le Coronavirus, et 126 décès. L’instance nationale de lutte contre le Coronavirus a décidé hier de prolonger les restrictions jusqu’au 31 juillet, et d’interdire les déplacements entre les gouvernorats.