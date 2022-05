Tunisie Autoroutes lance une alerte pour les usagers de l’autoroute A1 sud

Tunisie Autoroutes appelle ce jeudi 05 Mai les usages de l’autoroute A1 sud, particulièrement, entre oued Ouedrane Skhira, et el-Medaou à ne pas s’aventurer, à se rabattre sur la droite, et à réduire la vitesse, en faisant montre de prudence et à utiliser les feux de croisement.

Cette alerte intervient suite aux intempéries, aux vents violents et à la baisse de la visibilité sur l’Autoroute en question.

Gnetnews