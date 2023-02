Tunisie/BAD: Signature d’un accord de prÃªt de 80 millions de dinars pour soutenir la sÃ©curitÃ© alimentaire

Tunisie/BAD: Signature d’un accord de prêt de 80 millions de dinars pour soutenir la sécurité alimentaire

Ce vendredi 3 février, la Tunisie a ratifié un accord de prêt signé avec la Banque africaine de développement (BAD) pour un montant de 80 millions de dollars pour soutenir le projet d’appui en urgence à la sécurité alimentaire dans le pays.

Le décret n° 2023-90 du 3 février 2023, publié dans le Journal officiel de la République tunisienne (JORT), formalise cette ratification. L’accord a été signé par le ministre de l’Economie et de la planification Samir Saïed et le Directeur général du Bureau régional de développement et de prestation de services pour l’Afrique du Nord, Mohamed El Azizi.

Le projet vise à améliorer la sécurité alimentaire en fournissant blé tendre, orge et engrais, renforcer la résilience de la filière céréalière face aux défis climatiques et extérieurs, améliorer la production de produits laitiers, développer et numériser la filière céréalière, et renforcer les capacités institutionnelles.

Ce financement aidera à garantir un approvisionnement régulier en blé tendre et en orge, et soutiendra près de 100 000 petits agriculteurs en leur fournissant les engrais nécessaires pour la prochaine saison agricole.

