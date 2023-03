Tunisie : CÃ©rÃ©monie en l’honneur des ministres de l’intÃ©rieur arabes Ã  Carthage

Tunisie : Cérémonie en l’honneur des ministres de l’intérieur arabes à Carthage

Le président de la république, Kaïs Saïed, a reçu, ce mercredi 01er Mars 2023, à Carthage, les ministres de l’Intérieur arabes, à l’occasion de leur participation à la réunion du Conseil éponyme, tenu, aujourd’hui, dans sa 40ème session.

Le chef de l’Etat s’est fait remettre l’écusson du Conseil, de la part de l’émir Abdelaziz al-Saoud Ibn Nayef Ibn Abdelaziz al-Saoud, ministre de l’Intérieur saoudien, et président honoraire du CMIA, et Mohamed Ali Koumane, Secrétaire Général du Conseil des ministres de l’Intérieur arabes.

Le Secrétaire Général de la Ligue arabe, Ahmed Abou el-Gheith, était présent à cette cérémonie, indique la présidence dans un communiqué.

Le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine, avait ouvert ce mercredi en fin de matinée les travaux du Conseil des ministres de l’Intérieur arabes, exposant les défis immenses auxquels se heurte la région, dans une conjoncture internationale fluctuante, et appelant à plus de concertations et de coopération interarabes, en vue de les surmonter et de servir la sécurité et la paix mondiales.

