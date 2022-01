Tunisie : « C’est Bourguiba qui a accordé la nationalité tunisienne à Youssef Nedda, et non Noureddine Bhiri » (Dilou)

L’avocat Samir Dilou a déclaré ce mercredi 05 janvier, lors d’un point de presse urgent du comité de défense, qu’il n’y avait pas de dossiers confirmant les déclarations du ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine, sur une manipulation au niveau des certificats de nationalité.

« Le ministre de l’Intérieur a parlé d’une personne, dénommée Youssef Nedda, à laquelle le défunt président, Habib Bourguiba, a accordé la nationalité tunisienne et non Nourddine Bhiri », a-t-il souligné, cité par Mosaïque.

« Les nationalités sont généralement validées par le président de la république et non par les ministres », a-t-il ajouté.

Il a, par ailleurs, considéré que « le ministre de l’Intérieur n’avait pas confiance dans ses dossiers ni dans la justice ».

Le ministre de l’Intérieur avait déclaré lundi, lors d’une conférence de presse, que la décision d’assignation à résidence qu’il a prise est conformé à la loi, et l’a motivée « l’octroi de passeport et de certificats de nationalité d’une manière illégale », pointant « une lenteur » et « un blocage » au niveau de la justice. Ce à quoi le parquet a répondu en exprimant son étonnement et en relatant les faits dans cette affaire.

Gnetnews