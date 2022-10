Tunisie : Ciel gris, tempÃ©ratures en baisse et perturbations l’aprÃ¨s-midi

Tunisie : Ciel gris, températures en baisse et perturbations l’après-midi

Un ciel partiellement gris enveloppera, ce mercredi 05 octobre, la plupart des régions de Tunisie.

L’après-midi sera marqué par des perturbations, avec une activité des foyers orageux qui seront accompagnés de pluies au Centre et localement au Sud et au Nord-Ouest. Chute de grêle et apparition de la foudre seront au rendez-vous à des endroits limités, selon le premier bulletin météo de la journée.

Le vent est globalement modéré, dépassant les 80 km/ heure pendant le passage des nuages orageux.

La mer est peu agitée à agitée l’après-midi.

Les températures connaitront une légère baisse ; les maximales seront comprises entre 25 et 31°, et seront dans la limite de 23° sur les hauteurs ouest du pays.

Gnetnews