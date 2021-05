Tunisie / Confinement : Les employés interdits de circuler sauf avec autorisation, retrait du permis et PV pour les contrevenants

La Tunisie entame ce lundi 10 Mai le deuxième jour du confinement général décrété par le gouvernement du 09 au 16 Mai, pour freiner la propagation du Coronavirus, au milieu d’une lassitude populaire, et de protestations de larges secteurs de la société, à Tunis et dans les régions, contre cet énième durcissement qui va porter davantage préjudice à leurs activités, frappées de plein fouet par la pandémie et les restrictions qui s’en sont découlées.

Cafouillage

Le manque de clarté, et la contradiction entre l’annonce initiale du gouvernement, et les communiqués de la présidence du gouvernement et d’autres ministères parus a posteriori quant aux secteurs concernés par cette disposition ont augmenté le cafouillage, lequel serait encore présent ce lundi, jour de reprise de l’activité.

Le ministère de la fonction publique indique que les déplacements des employés sont interdits, sauf moyennant une autorisation préalable.

Tout en garantissant la poursuite d’un service public minimum, le ministère autorise le télétravail, où l’étude des dossiers en dehors du siège du travail, à chaque fois que c’est nécessaire.

Les ministères, gouvernorats, établissements publics et autres organismes sont tenus d’établir une liste des employés qui devront travailler en présentiel, et avertir les personnes concernés, souligne-t-il dans un communiqué paru le week-end.

Ces mesures ne s’appliquent pas aux agents de forces intérieures, militaires, douaniers, et soignants des établissements de santé publique qui sont soumis à des dispositions spécifiques.

Ce faisant, sur le terrain un important déploiement sécuritaire est intervenu depuis hier dimanche notamment à l’entrée des villes ; des citoyens ont été obligés de rebrousser chemin, et verbalisés.

La violation de la disposition du confinement, et la circulation sans autorisation est passible d’un retrait de permis pendant une période de 24 heures, et une amende. Le conducteur se voit délivrer un permis provisoire, et en cas de récidive, son véhicule sera confisqué, a déclaré hier un officier de police au JT d’el-Wataniya.

