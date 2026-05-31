Coupe de Tunisie : Formation rentrante de l’ESZ face Ã l’EST

Voici la composition rentrante de l’EspÃ©rance de Zarzis qui affrontera l’EspÃ©rance de Tunis cet aprÃ¨s midi pour le compte de la finale de la Coupe de Tunisie :

Seif Charfi, Firas Ghouma, Lamjed Rjili, Yousri Dhiflaoui, Pape Dialo, David Nyengue, Ghassen Mahressi, Kouni Khalfa, Khalil Kassab, Moomen Rahmani, Achraf Ben Dhiaf.