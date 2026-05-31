Coupe de Tunisie : Formation rentrante de l’EST face Ã  l’ESZ

31-05-2026

Voici la composition rentrante de l’EspÃ©rance de Tunis qui affrontera cet aprÃ¨s midi l’EspÃ©rance de Zarzis pour le compte de la finale de la Coupe de Tunisie :

Amanallah Memmiche, Mohamed Ben Ali, Hamza Jelassi, Yassine Meri ah, Nidhal Laifi, Abderamane KonatÃ©, Houssem Tka, Hamza Rafia, Kouceila Boualia, Jack Diarra, Florian Danho.

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