Coupe de Tunisie : Formation rentrante de l’EST face Ã l’ESZ

Voici la composition rentrante de l’EspÃ©rance de Tunis qui affrontera cet aprÃ¨s midi l’EspÃ©rance de Zarzis pour le compte de la finale de la Coupe de Tunisie :

Amanallah Memmiche, Mohamed Ben Ali, Hamza Jelassi, Yassine Meri ah, Nidhal Laifi, Abderamane KonatÃ©, Houssem Tka, Hamza Rafia, Kouceila Boualia, Jack Diarra, Florian Danho.