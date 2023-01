La Tunisie et la Corée du Sud s’engagent à développer l’investissement et les échanges bilatéraux

Le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed, a reçu hier, jeudi 12 janvier, l’ambassadeur de Corée du Sud à Tunis, Sun Nahmkook.

Cette rencontre a été une occasion, où « les deux parties ont évoqué la coopération économique et technique entre les deux pays, et les opportunités existantes, pour en développer le volume et la cadence, notamment en termes d’investissement et d’échanges dans différents domaines », indique le ministère de l’Economie dans un communiqué.

Les deux parties ont évoqué « les préparatifs en cours pour la tenue de la deuxième session du forum d’affaires tuniso-afro-coréen, prévu à la mi-Mai à Tunis, en présence de 50 participants coréens, représentant les grandes entreprises et des personnalités officielles, ainsi que 150 participants de Tunisie, et autres pays africains ».

Ce forum sera une occasion « pour identifier les opportunités d’investissement et de partenariat dans nombre de domaines prometteurs, à l’instar de la technologie de la communication et de l’information, des industries agroalimentaires, de l’industrie des composants automobiles, des industries pharmaceutiques, des industries cosmétiques », a souligné le diplomate sud-coréen.

Une conférence sera, par ailleurs, organisée en septembre prochain entre les start-ups de Corée du Sud, de Tunisie et de certains pays africains.

Sun Nahmkook a souligné l’intérêt des entreprises coréennes, pour le continent africain comme marché prometteur, et pour la Tunisie, comme site propice au développement de leurs activités, ce qui ouvre de larges perspectives pour instaurer un partenariat stratégique entre les deux pays.



Le ministre de l’Economie a, pour sa part, déclaré que « les grandes orientations tracées dans le cadre de la vision stratégique de l’an 2035, outre les projets inscrits dans le plan de développement 2023 – 2025, liés à l’économie de savoir et au renouveau, offrent des opportunités à la partie coréenne pour renforcer la coopération financière et technique, et aussi l’investissement ».

Gnetnews