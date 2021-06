Tunisie â€“ Coronavirus : Encore des chiffres effrayants, les courbes des contaminations et des dÃ©cÃ¨s suivent une tendance haussiÃ¨re

Tunisie – Coronavirus : Encore des chiffres effrayants, les courbes des contaminations et des décès suivent une tendance haussière

La crise sanitaire s’accentue de jour en jour en Tunisie, avec la crainte que la situation ne devienne irréversible et que cette période estivale, d’habitude conviviale et festive, tourne au drame à travers l’ensemble du pays, à travers une quatrième vague, qualifiée désormais par un membre du comité scientifique, de « tsunami ».

La carte rendue publique hier par le ministère de la Santé selon laquelle, le nombre de cas sur 100 000 habitants dans la plupart des régions du pays se situe à un seuil élevé à très élevé, n’augure rien de bon. Tout autant que les chiffres publiés, au quotidien, traduisant des courbes des contaminations et des décès en constante hausse.

Les statistiques dominicales d’habitude sensiblement basses par rapport aux autres jours de la semaine, suivent la même tendance ascendante.

Le ministère de la Santé a en effet, recensé le dimanche 20 juin, 2478 nouveaux cas infectés au virus, après la parution des résultats de 8378 analyses en laboratoire, soit un taux de positivité de 29,58 %.

Le bilan se monte, désormais, à 385 428 contaminations.

Un point positif néanmoins, 3690 malades se sont déclarés rétablis à la même date, faisant passer le nombre à 336 652 guérisons.

80 disparitions des suites du Covid-19 ont été signalées à la même date, alourdissant le bilan qui compte, à ce stade, 14 118 décès.

Les pressions vont grandissantes sur les structures hospitalières ; plusieurs régions ont maille à partir avec un dispositif de santé submergé et souvent à court de moyens humains et matériels. Il ne leur reste qu’à transférer et dispatcher, dans l’urgence et non sans difficultés, leurs patients sur d’autres régions avoisinantes.

Les établissements de soins accueillent, à l’heure qu’il est, 2 753 patients, dont 2 414 dans le secteur public, et 339 dans le secteur privé.

Avec les 47 nouvelles admissions, quelque 18 269 malades ont été pris en charge dans les hôpitaux.

A ce jour, 487 malades Covid sont placés en soins intensifs et 122 sous respiration artificielle.

Gnetnews