Tunisie â€“ Coronavirus : Le pic de la pandÃ©mie dÃ©passÃ©, taux de positivitÃ© : 23,46 %

Tunisie – Coronavirus : Le pic de la pandémie dépassé, taux de positivité : 23,46 %

L’épidémie du Coronavirus montre des signes de ralentissement, après une flambée inédite intervenue depuis la mi-juin dernier, ou le taux d’incidence du virus a battu tous les records. Selon les milieux médicaux et scientifiques, le pic de cette 4ème vague est dépassé, comme le montre le recul du nombre des nouveaux cas et la baisse des hospitalisations…mais la vigilance devra être de mise notamment en matière de respect strict des mesures de prévention et des protocoles sanitaires.

Parallèlement à l’amélioration de la situation sanitaire, les autorités politiques et sanitaires mettent le paquet sur la vaccination, a fortiori que l’on est passé de la rareté à l’abondance en la matière…6 millions de doses de cette fameuse injection sont actuellement dans les stocks, d’où l’organisation d’une journée nationale de vaccination pour les 40 et plus dimanche prochain, qui sera suivie par d’autres touchant les autres catégories d’âge…

Dans son dernier communiqué sur la situation épidémique, le ministère de la Santé recense 1 243 nouveaux cas de contamination par le Covid-19 à la date du 1er août, après la parution des résultats de 5 298 tests de dépistage, soit un taux de positivité de 23,46 %.

Le bilan frôle les 600 mille contaminations, 596 775 au total, sur un ensemble de 2 278 470 analyses en laboratoire.

A la même date, quelque 4 504 ont été déclarés guéris, portant le total à 521 335 guérisons.

Le nombre des décès reste encore alarmant, 159 ont été signalés à la même date, dont 65 sont survenus le 01er août.

