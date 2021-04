Tunisie/ Coronavirus : Nissaf Ben Alaya alerte sur une situation trÃ¨s grave, les nouveaux cas et dÃ©cÃ¨s en hausse

Tunisie/ Coronavirus : Nissaf Ben Alaya alerte sur une situation très grave, les nouveaux cas et décès en hausse

Les autorités politiques et sanitaires ont tiré la sonnette d’alarme ce week-end, quant à l’extrême gravité de la situation épidémiologique, imputant l’aggravation de la situation au relâchement en matière d’application des gestes barrières et des mesures de prévention, étant donné que le citoyen ne prend pas au sérieux le danger de la pandémie, comme l’avait souligné en substance le chef du gouvernement, Hichem Méchichi ce week-end, lors de la réunion en urgence de l’instance nationale de lutte contre le Coronavirus.

La Directrice Générale de l’Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes, et porte-parole du ministère de la Santé, Nissaf Ben Alaya, a alerté, elle, sur une situation très dangereuse, marquée par l’augmentation des cas positifs dépistés au quotidien, voire la hausse du nombre des hospitalisations et des décès, parallèlement à la dissémination du variant britannique.

Cette souche connue pour sa forte contagiosité, est la plus dominante dans le séquençage, avec l’apparition de nouveaux variants, a-t-elle souligné, appelant à la nécessaire application des mesures préventives et à l’inscription dans le système Evax, pour se faire vacciner contre le Covid-19.

2404 malades hospitalisés

Côté chiffres, les courbes des contaminations et des décès poursuivent leur tendance ascendante.

Le ministère de la Santé fait état de 1514 nouveaux cas dépistés positives au virus à la date du 17 avril, après la parution des résultats de 4748 analyses.

Le bilan total s’élève, désormais, à 285 490 cas de contaminations, contre 234 791 guérisons, soit 779 personnes nouvellement rétablies.

Par ailleurs, 66 décès ont été enregistrés à cette même date, portant le bilan à 9783 disparitions des suites du Covid-19.

Les structures hospitalières publiques et privées accueillent, à ce stade, 2404 malades, 486 sont placés en soins intensifs, et 143 sous respiration artificielle.

Les hôpitaux ont accueilli, depuis le début de la pandémie, quelque 13 358 malades, dont 140 nouvelles admissions au cours des dernières 24 heures.

Les laboratoires ont réalisé au total 1 228 086 analyses pour dépister le virus, depuis l’avènement de la pandémie dans nos contrées.

Gnetnews