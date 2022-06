Tunisie/ Coronavirus : Rebond de l’Ã©pidÃ©mie Ã  BÃ©jÃ  classÃ© Ã  un niveau d’alerte Ã©levÃ©

Tunisie/ Coronavirus : Rebond de l’épidémie à Béjà classé à un niveau d’alerte élevé

Le gouvernorat de Béjà a enregistré un nouveau décès des suites du Covid-19 d’une femme de la délégation de Nefza, âgée de 88 ans, et ce après des mois passés sans qu’aucune disparition ne soit déplorée à cause de l’épidémie.

La région compte un bilan cumulé de 786 morts provoqués par le virus.

La direction régionale de la santé a reclassé hier, jeudi, le gouvernorat de Béjà comme étant à « un niveau d’alerte élevé », avec 171 cas positifs et un taux de prévalence supérieur à 55,60 pour 100 mille habitants, et ce pour la première fois depuis plus de 03 mois, rapporte la TAP.

Cinq délégations de la région ont été classées à un niveau d’alerte très élevé, soit Mjez el-Bab, Amdoun, Testour, Gbollat, et Tibar. Le taux de prévalence est compris entre plus de 66 contaminations pour 100 mille habitants à Testour, et plus de 140 contaminations à Mjez el-Bab.

Les villes de Nefza et Béjà ont été classées à un niveau d’alerte moyen, et la délégation de Teboursouk à un niveau d’alerte bas, avec zéro cas.

La région a enregistré hier, 25 nouveaux cas infectés au virus, avec un taux de positivité de 35 %, sur un échantillon de 70 prélèvements ; le nombre de cas positifs depuis le début de la pandémie s’élève à 26 233 contaminations, sur un ensemble de 70 049 analyses en laboratoire.

