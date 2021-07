Tunisie/ Coronavirus : Situation difficile dans le Grand-Tunis, 2635 contaminations et 28 dÃ©cÃ¨s en un jour

Tunisie/ Coronavirus : Situation difficile dans le Grand-Tunis, 2635 contaminations et 28 décès en un jour

Le niveau d’alerte est très élevé dans le Grand-Tunis, où le virus continue à se propager rapidement à travers les quatre gouvernorats, notamment dans la capitale Tunis. Les établissements hospitaliers sont submergés et ont dépassé, en majorité, leur capacité maximale.

Sur un ensemble de 6776 nouveaux cas de contaminations, et 106 décès enregistrés à la date du 30 juin 2021 en Tunisie, 2635 cas positifs et 28 décès sont à déplorer dans le Grand-Tunis, où de nouvelles dispositions ont été décrétées par les 04 gouverneurs, dont l’interdiction des déplacements de et vers ce district.

Tunis vient en première position avec 1182 nouveaux cas infectés au virus, et 17 décès. Ben Arous affiche 506 cas positifs et un décès ; l’Ariana, 499 cas positifs et 04 décès, et la Manouba, 448 cas infectés et 6 décès.

Ailleurs, la pandémie continue à sévir et à faire des victimes, avec des taux de positivité très élevés à Siliana (56,3 %), Jendouba (53,2 %), Béjà (45,2 %), le Kef (44,4 %), Kasserine (44,9 %), Gafsa (41,5 %), Tataouine (40,4 %), Mehdia (42,1 %), Sousse (38,6 %), Monastir (37,8 %)…

Certains gouvernorats ont enregistré un nombre dramatique de décès en un jour des suites du Covid-19 : 12 à Kasserine, 11 à Kairouan, et 07 à Bizerte…

