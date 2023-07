Tunisie : Décès du doyen des militants Ali Ben Salem

Le doyen des militants et activiste politique, Ali Ben Salem, est décédé ce jeudi 27 juillet 2023.

Né en 1931 à Bizerte, le défunt est l’un des précurseurs du mouvement national, et s’est battu contre la colonisation française à Bizerte.

Le regretté de la scène politique et civile est un défenseur des libertés et des droits, et est parmi les fondateurs de la section de Bizerte, de la ligue tunisienne pour la défense des droits de l’homme (LTDH) en 1973.

Après la révolution, il a rallié Nida Tounes, et a été élu aux législatives de 2014, en tant que membre de l’Assemblée des représentants du peuple, pour la circonscription de Bizerte.

Que Dieu lui accorde son infinie miséricorde et l’accueille dans son éternel paradis.

