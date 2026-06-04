ES Tunis : Montassar Essid s’engage pour trois saisons

04-06-2026

C’était dans l’air depuis quelques semaines. Maintenant, c’est officiel. Le gardien de but Montassar Essid est désormais un nouveau joueur de l’Esperance Sportive de Tunis. Le keeper quitte la Jeunesse Sportive d’El Omrane en signant un contrat de trois saisons avec les Sang et or.

C’est le deuxième recrutement au parc B apres celui du milieu de terrain Mohammed Haj Mahmoud.

D’autre part, tout porte à croire que le gardien Bechir Ben Said fera ses valises en direction du golfe.

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