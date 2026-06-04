Bac 2026 : le ministre de l’Ã‰ducation en visite de terrain Ã  Ariana pour le deuxiÃ¨me jour des Ã©preuves

04-06-2026

Le ministre de l’Ã‰ducation, Noureddine Nouri, accompagnÃ© du gouverneur d’Ariana Walid Sandid et de la commissaire rÃ©gionale Ã  l’Ã©ducation Mehrezia Tayeb, a effectuÃ© jeudi 4 juin 2026 une visite de terrain aux centres d’examen des lycÃ©es Kheireddine Pacha et Hannibal Ã  Ariana, dans le cadre du suivi du deuxiÃ¨me jour des Ã©preuves de la session principale du baccalaurÃ©at 2026.

Le ministre a adressÃ© des encouragements directs aux candidats, leur rappelant que cette Ã©preuve dÃ©passe le cadre individuel pour constituer, selon ses mots, un moment de fiertÃ© nationale. Il a Ã©galement rencontrÃ© l’Ã©quipe encadrante â€” surveillants, administrateurs et superviseurs â€” pour leur exprimer sa reconnaissance et recueillir leurs impressions sur le dÃ©roulement des Ã©preuves, soulignant que la rÃ©ussite de cet examen est le fruit d’un travail collectif.

En marge de la visite, le ministre s’est entretenu avec des parents d’Ã©lÃ¨ves rassemblÃ©s devant les centres, leur assurant que leurs enfants passent les Ã©preuves dans de bonnes conditions et les invitant Ã  faire confiance aux Ã©quipes mobilisÃ©es sur le terrain.

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