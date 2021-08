Tunisie : Des dirigeants dâ€™Ennahdha annoncent leur retrait de la session extraordinaire de Mjaless el-choura

Tunisie : Des dirigeants d’Ennahdha annoncent leur retrait de la session extraordinaire de Mjaless el-choura

Des dirigeants et députés d’Ennahdha ont annoncé leur retrait de Majless el-Choura, tenu hier mercredi 04 août 2021, dans sa session extraordinaire, sous la présidence de Rached Ghannouchi, pour examiner les dernières évolutions dans le pays.

Les députés Jamila Kssikssi, Yamina Zoghlami, et Monia Brahim ont annoncé leur retrait de la session exceptionnelle de Majless el-Choura.

Elles ont affirmé qu’ »elles n’assument aucune responsabilité d’une décision qui en sera issue, du fait de la politique de fuite en avant, et de ne pas être attentifs à la gravité du moment que traverse le pays et le mouvement ».

Selon le dirigeant d’Ennahdha, Mohamed Sami Triki, Ghannouchi a appelé « à transformer les mesures du 25 juillet comme une opportunité pour la réforme, et à les considérer comme une étape de la transition démocratique ».

Le président d’Ennahdha aurait considère hier, lors de la réunion du Conseil consultatif, les dispositions exceptionnelles annoncées par le président de la république le soir du 25 juillet comme « des mesures rectificatives, et non plus comme un coup d’Etat », comme l’a rapporté Mosaïque.

Gnetnews