Tunisie : Des dizaines d’infractions Ã  l’issue d’une opÃ©ration de contrÃ´le dans les quartiers populaires du Grand-Tunis

Tunisie : Des dizaines d’infractions à l’issue d’une opération de contrôle dans les quartiers populaires du Grand-Tunis

Les services centraux de contrôle au ministère du Commerce et du développement des exportations ont mené, ce mercredi 31 août 2022, en collaboration avec les directions régionales du district du Grand-Tunis et les services sécuritaires, des opérations de contrôle des circuits de distribution des légumes et fruits, et des volailles dans des quartiers populaires des gouvernorats de Tunis, Ariana et Ben Arous, ayant permis de lever 84 infractions économiques.

Sur le total, 40 infractions portent sur des dépassements en termes de spéculation et de prix, avec la saisie de 1,750 tonnes de pommes de terre, qui ont été réinjectées, directement, au marché de gros de Bir el-Kassaâ, outre la saisie de 18 mille œufs, vendus à des prix démesurés.

Cette action s’inscrit dans le cadre du programme national de lutte contre la spéculation, et des efforts visant à préserver le pouvoir d’achat du citoyen, indique le ministère du Commerce dans un communiqué.

Ces opérations conjointes relèvent « d’un programme spécifique visant le réseautage régional, et l’échange des équipes de contrôle dans tous les gouvernorats ». Sa mise en application se poursuit, d’une manière continue, en vue d’assurer la marche normale du marché, la maitrise des prix et la transparence des transactions.

Le ministère du Commerce annonce que des dispositions réglementaires allaient être prises pour appuyer la mise en œuvre de ce programme, dont l’encadrement des prix et des marges bénéficiaires des produits, et la maîtrise des stocks régulateurs, conjointement avec les organismes sectoriels compétents.

Le président de la république a exhorté le ministre de l’Intérieur à consentir davantage d’efforts en termes de lutte contre la spéculation.

Gnetnews