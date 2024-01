Tunisie : Des textes budgÃ©taires dÃ©terminants pour la note souveraine adoptÃ©s par la commission des finances

Tunisie : Des textes budgétaires déterminants pour la note souveraine adoptés par la commission des finances

La commission des Finances et du budget a tenu hier après-midi, mardi 09 janvier 2024, une séance consacrée à l’examen et à l’adoption de projets de loi portant clôture des budgets de l’Etat des années 2017, 2018, 2019 et 2020.

Au début de la séance, la commission a auditionné des représentants du ministère des Finances. Le Directeur Général de la comptabilité publique a présenté le cadre juridique et organisationnels desdits projets de loi.

Le projet de loi de clôture du budget comporte en ordre général, les résultats définitifs de l’exécution du budget de l’Etat et des budgets des entreprises publiques, annexés au budget de l’Etat et aux fonds de trésor, a-t-il expliqué.

Les représentants du ministère des Finances ont souligné l’importance des lois de clôture du budget au niveau de l’évaluation souveraine de la Tunisie, mais aussi en termes de transparence et d’endettement extérieur.

Les représentants de la Cour des comptes ont constaté un manque en matière de mobilisation des ressources propres, ce qui a alourdi la dette, et affaibli les bénéficies des entreprises et contributions publiques, ainsi que les ressources issues de la gestion des domaines de l’Etat.

Gnetnews